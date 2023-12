L'Attacco dei Giganti, il cosplay di Mikasa da Lada Lyumos è diverso dal solito

Dotata di abilità straordinarie in combattimento , Mikasa si è sempre distinta nel corso della serie di Hajime Isayama per la sua incrollabile determinazione, specie quando si tratta di difendere Eren.

Grande protagonista dell' episodio finale dell'anime de L'Attacco dei Giganti , Mikasa si presenta in questa versione con l'immancabile uniforme bianca e marrone , nonché la sciarpa rossa da cui non si separa mai.

Le perle di Lada

Pur essendo ormai da tempo concentrata nella produzione di cosplay spesso e volentieri NSFW, Lada Lyumos ci ricorda puntualmente di essere molto brava oltre che molto bella, realizzando in prima persona i costumi e le acconciature per i personaggi che di volta in volta interpreta.

Fra i suoi lavori più recenti vi ricordiamo Midnight da My Hero Academia, Chloe da Detroit: Become Human, Ada Wong da Resident Evil 2 e Ranni da Elden Ring.