Detroit: Become Human, il cosplay di Chloe da Lada Lyumos è davvero incredibile

Lada Lyumos non è solo bella, ma anche brava, e parecchio: la modella russa ce l'ha voluto ricordare dedicando il suo ultimo cosplay a Chloe, la prima ginoide prodotta da CyberLife in Detroit: Become Human.

L'avventura diretta da David Cage è ambientata appunto in una Detroit del futuro, culla di una rivoluzione industriale che ha portato alla produzione di androidi del tutto simili agli esseri umani, capaci addirittura di superare il Test di Turing.

Come saprete, Detroit: Become Human ha venduto più di otto milioni di copie in tutto il mondo e si tratta dunque di un successo per Quantic Dream, il team di sviluppo specializzato in esperienze interattive di stampo cinematografico.