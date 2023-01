Detroit: Become Human ha venduto più di otto milioni di copie in tutto il mondo

L'avventura Detroit: Become Human è andata molto bene, riuscendo a vendere più di otto milioni di copie in tutto il mondo. L'annuncio è stato dato dallo studio di sviluppo Quantic Dream, che ha anche specificato la distribuzione delle vendite delle varie versioni: 2,5 milioni per la versione PC, i restanti 5,5 milioni per la versione PS4. Da notare che dal dato sono escluse le copie distribuite con i servizi in abbonamento.

"Questo nuovo traguardo fa parte del continuo successo dei suoi tre videogiochi di punta disponibili su PC dal 2019: Heavy Rain, Beyond: Due Anime e Detroit: Become Human," specifica il comunicato stampa ufficiale (che però non parla delle vendite degli altri due giochi).

"Il 2022 è stato straordinario per QUANTIC DREAM. Abbiamo ottenuto un aumento significativo delle vendite dei nostri tre giochi storici per PC rispetto al 2021, un fenomeno insolito che si aggiunge ai già eccellenti risultati in termini di vendite registrati nei tre anni precedenti", ha dichiarato Guillaume de Fondaumière, Co-CEO di Quantic Dream. "Il continuo successo di Detroit: Become Human, ma anche di Heavy Rain e Beyond: Two Souls, è dovuto alla qualità di questi titoli, al loro fascino duraturo per i giocatori di PC e al lavoro approfondito e costante del nostro team editoriale. Siamo lieti di far conoscere le nostre opere a un pubblico sempre più vasto e giovane, in tutti i continenti. Alla fine del 2022, abbiamo anche registrato un livello record di 'wishlisting' su questi tre titoli, il che ci fa sperare in un 2023 altrettanto eccezionale."

Insomma, lo studio francese sembra stia facendo davvero bene, nonostante i problemi interni degli ultimi anni e il distacco da Sony.