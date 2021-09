Sony: un personaggio "estremo" di Detroit ha portato all'allontanamento da Quantic Dream

Secondo un nuovo report di Tom Henderson, un personaggio "estremo" di Detroit Become Human ha spinto Sony ad allontanarsi da Quantic Dream. Il team stava inoltre lavorando a un gioco open world, prima dell'avventura narrativa sci-fi.

Henderson afferma, su Twitter: "Quantic Dream stava lavorando a un gioco open world a tema spaziale dopo la pubblicazione di Beyond: Due Anime. Il progetto era chiamato Project Karma e poi è diventato Project Solstice. Era in sviluppo da due anni. Project Karma/Solstice è stato poi cancellato in quanto Sony voleva che il terzo e ultimo gioco della collaborazione con Quantic Dream fosse basato sulla demo di Kara che Quantic aveva creato. Quantic Dream aveva anche alcuni problemi con il motore di sviluppo con il gioco open-world".

Henderson continua affermando: "Detroit Become Human originariamente aveva 4 protagonisti, l'ultimo era un "androide prostituta" che aveva capelli biondi e un seno prosperoso... non sto scherzando. Questo quarto personaggio e alcuni scenari ad esso legati hanno spinto Sony a chiudere l'accordo dei tre giochi il più rapidamente possibile. Non è attualmente chiaro se Project Karma/Solstice è stato trasformato nel progetto di Star Wars, ma secondo le mie fonti il motore di sviluppo non può gestire un titolo open world. Dovremo vedere che succede".

Ricordiamo che il "gioco di Star Wars" di Quantic Dream è parte dei rumor recenti emersi dal team francese. Per ora non vi è nulla di ufficiale. Sappiamo però che tale gioco è più action di quanto pensiate, per Kotaku.