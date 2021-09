Star Wars: il gioco di Quantic Dream è più action di quanto pensiate, per Kotaku

Negli ultimi giorni sono circolati una serie di report secondo i quali Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit Become Human...) è al lavoro su un gioco di Star Wars. Ora, Kotaku afferma di aver ottenuto delle prime conferme da una fonte indipendente. Pare inoltre che questo gioco di Star Wars sia più action di quanto pensiamo.

Ricordiamo che Quantic Dream è noto per la creazione di giochi narrativi e cinematografici, che puntano tutto sulla trama e sui dialoghi, con giusto alcune scene "d'azione" eseguite tramite QTE. Questo nuovo gioco, però, sarebbe più classico, con un gameplay d'azione e forse anche un open world e alcuni elementi multiplayer.

Detroit Become Human: Markus, uno dei protagonisti del gioco

Pare infatti che il gioco sia soprattutto opera del nuovo studio aperto a Montreal. Quantic Dream Montreal ha infatti acquisito molti talenti provenienti da Ubisoft (Assassin's Creed), Eidos Montreal (Deus Ex) e WB Games Montreal (Gotham Knights). L'obiettivo pare essere quello di ottenere sviluppatori esperti in aree diverse dallo storytelling e con esperienze slegate ai giochi narrativi/cinematografici: questo è quanto hanno svelato due ex-sviluppatori di Quantic Dream, rimasti anonimi.

Questi ultimi hanno anche svelato che Quantic Dream sta passando un momento difficile. Il motore di sviluppo di Quantic Dream non è pensato per i giochi d'azione e gli strumenti di lavoro sono datati. Inoltre, secondo un ex-dipendente, vi sono tensioni interne, in quanto il team discute della necessità di dare priorità al gameplay mettendo in secondo piano la scrittura, rompendo così con la tradizione del team.

Come sempre, ricordiamo che questo report va comunque classificato per il momento come un rumor. Parlando sempre di Star Wars, ecco il nostro speciale dedicato a Star Wars: Knights of the Old Republic Remake.