Alan Wake Remastered su Switch: versione Nintendo appare nelle classificazioni del Brasile

Alan Wake Remastered uscirà tra non molto su PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Per il momento una versione Nintendo Switch non è stata annunciata, ma è comunque apparsa nel sistema di classificazione dei giochi in Brasile.

La versione Nintendo Switch di Alan Wake Remastered è stata inserita nel sistema di classificazione del Brasile, ma solo per poco. Il gioco è apparso e poi stato eliminato in tale versione, ma VGC è stato in grado di scattare uno screenshot e condividerlo. Potete vederlo qui sotto.

Screenshot del sito di classificazione del Brasile per Alan Wake Remastered

Questo ci porta a due conclusioni. O si è trattato di un errore umano e l'eliminazione di quest'ultimo era solo una correzione a tale errore. Oppure una versione Switch è effettivamente in programma, ma non è stata annunciata. Dopotutto, non pare impossibile realizzare una versione remaster di un gioco Xbox 360 su Switch, anche se magari con risoluzione e frame rate inferiori rispetto alle altre versioni. In ogni caso, siamo certi che i giocatori di Switch sarebbero felici di poter giocare ad Alan Wake Remastered sulla propria console ibrida.

Vi è anche la possibilità che Alan Wake Remastered appia sulla console Nintendo in formato cloud, come fatto da Control (e da altri giochi). Per il momento, in ogni caso, sono solo speculazioni. Sappiamo anche che non ci saranno pubblicità di marchi reali, ecco come saranno sostituiti in Alan Wake.