Kena Bridge of Spirits: voti delle recensioni, l'esclusiva console PlayStation è un successo

Questa fine di settembre è densa di uscite interessanti e per certo una di queste è Kena Bridge of Spirits, un gioco d'azione e avventura di EmberLab che abbiamo recensito qui. Come avete potuto leggere, abbiamo apprezzato il gioco, ma quali sono i voti delle recensioni della stampa internazionale? L'esclusiva console PlayStation è un successo.

Come potete vedere qui sotto, i voti della stampa raccolti su Metacritic sono tutti alti, con un valore minimo pari a 80/100:



100 - DualShockers

100 - GameSpew

90 - Digital Trends

90 - Game Informer

90 - Screen Rant

85 - Vandal

80 - The Gamer

80 - Destructoid

80 - Game Rant

80 - GameRadar+

80 - IGN USA

80 - IGN France

80 - Press Star Australia

La media attuale, al momento della scrittura, è pari a 85 e dimostra come il gioco sia stato più che apprezzato. Nella nostra recensione, vi abbiamo spiegato che: "Kena: Bridge of Spirits è un gioco sorprendente. L'opera prima di Ember Labs colpisce sotto ogni punto di vista, a cominciare da una storia matura ma trattata con incredibile delicatezza e servita da filmati ottimamente realizzati, fino a un gameplay pulito nella sua semplicità; privo di orpelli inutili, si presenta coeso in ogni sua parte e ben legato alla narrazione, votato anche a un certo backtracking per i completisti. Il viaggio di Kena cattura fin dai primi momenti, intriga e diverte, commuove anche nelle sue sfaccettature, offre spunti di riflessione sulla vita e gli affetti, sulle responsabilità e il peso di decisioni che spesso non dipendono da noi. Al netto di leggerissime sbavature, se l'esordio del team di sviluppo è questo non vediamo l'ora di scoprire che cos'hanno in serbo per noi in futuro."