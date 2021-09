Halo Infinite: due fasi di beta svelate per settembre, ecco date e requisiti

343 Industries ha annunciato tramite il sito ufficiale due fasi di beta di Halo Infinite in arrivo. La prima (di cui era stata indicata una data provvisoria poco tempo fa) avrà luogo dal 23 settembre fino al 27 settembre per noi italiani. La seconda, invece, avrà luogo dal 30 settembre al 4 ottobre 2021, sempre per noi italiani. Inoltre, il team ha indicato i requisiti per partecipare.

Per poter partecipare alla prima fase di beta, quella del 23-27 settembre, è necessario essere un Halo Insiders ed essersi iscritto prima del 13 settembre. Ovviamente l'email di invito non arriverà a tutti i giocatori, quindi anche essere un Insider non garantisce la partecipazione. Per quanto riguarda la seconda fase, non sappiamo ancora quali sono i requisiti di partecipazione, ma per certo ci sarà spazio per più giocatori rispetto alla prima fase di test.

Il 22 settembre ci sarà inoltre una diretta streaming dedicata a Halo Infinite durante la quale scopriremo più dettagli sulla beta.

Halo Infinite: un personaggio con un'armatura in stile samurai

Sappiate però che le fasi di test di Halo Infinite saranno dedicate a specifici orari. Ogni giorno ci sarà modo di accedere dalle 19:00 fino alle 23:00, ora italiana, e poi dalle 02:00 fino alle 06:00 (del giorno successivo), durante entrambi i weekend. La prima fase di beta si concentrerà sulla modalità Arena (4v4), mentre la seconda si concentrerà sulla modalità Big Team Battle (12v12).

Ecco infinite un warthog vero creato da Hoonigan Industries di Ken Block, in video.