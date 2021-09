Halo Infinite: un warthog vero creato da Hoonigan Industries di Ken Block, in video

Tra gli eventi più particolari che celebrano il prossimo arrivo di Halo Infinite c'è anche la costruzione di un warthog vero da parte di Hoonigan Industries, il laboratorio fondato dal pilota di rally Ken Block, che ha filmato e pubblicato su YouTube il video sulla costruzione di questo particolare veicolo.

Il warthog in questione è comparso anche durante la serata di presentazione del film Free Guy e si tratta di un vero e proprio veicolo costruito apposta, non di una modifica di un'auto pre-esistente. Il video pubblicato da Hoonigan Industries dimostra come la costruzione sia partita dalla composizione di base del telaio e abbia coinvolto tutte gli altri elementi dell'auto.

Ovviamente manca la torretta posteriore, che avrebbe avuto probabilmente delle difficoltà ad essere riconosciuta dal codice stradale, ma per il resto ha praticamente tutte le caratteristiche originali del warthog, comprese alcune modifiche specifiche viste proprio in Halo Infinite, capitolo al quale questa versione si ispira.

Da Halo Infinite, ecco il warthog vero creato dalle Hoonigan Industries di Ken Block

Da notare che, oltre alla carrozzeria e alla forma del tutto simile all'originale, con alcuni particolari come il cavo di trazione e altro, questo warthog è anche dotato di quattro ruote sterzanti come quello presente nella serie di Bungie e 343 Industries.

All'interno del veicolo, Hoonigan ha inserito un motore twin-turbo da 7,2 litri V8, in grado di generare la bellezza di 1060 cavalli, cosa che dovrebbe parificare, probabilmente, le storiche performance dei warthog visti nella serie Halo, possibilmente evitando le stragi. Nel frattempo, ricordiamo che una nuova beta multiplayer di Halo Infinite è fissata per il 24 settembre 2021.