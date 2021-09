Riot Games: client unificato per Valorant, LoL e gli altri giochi della compagnia in arrivo

Riot Games nel corso degli anni ha allargato notevolmente il suo parco titoli che ora oltre a League of Legends, include anche titoli come Valorant e Teamfight Tactics. Per questo motivo la compagnia ha annunciato l'arrivo di un nuovo Riot Client unificato a partire dal 20 settembre, grazie al quale sarà possibile accedere all'intero catalogo Riot Games con un solo launcher.

Il Riot Client, di cui un è stato condiviso un piccolo assaggio nel trailer sottostante, permetterà dunque di accedere a League of Legends, Teamfight Tactics, Valorant, Legends of Runeterra, nonché tutti i titoli in arrivo in futuro con un'unica icona sul desktop. I giocatori in ogni caso saranno liberi di scegliere di mantenere i vari client separati.

"Tutti i giochi Riot Games saranno accessibili da un solo client, con ogni gioco che avrà la sua pagina prodotto dedicata con le specifiche di gioco, incluse le ultime novità ed eventi.", spiega la compagnia sul suo blog ufficiale. "Sarete in grado di ripulire il vostro desktop e avere un unico Riot Client launcher dove vivranno tutti i vostri titoli Riot Games preferiti. Tuttavia, se lo preferite, potrete mantenere le shortcut esistenti per un percorso diretto al vostro gioco preferito."

Il Riot Client verrà pubblicato per un numero limitato di utenti dal 20 settembre, con la release globale fissata per il momento al 4 ottobre 2021.