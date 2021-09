Expeditions: Rome, gameplay trailer e nuovi dettagli dal THQ Nordic Showcase

In occasione del THQ Nordic Showcase è stato presentato un filmato di gioco e svelati nuovi dettagli di Expeditions: Rome, gioco di ruolo strategico realizzato da Logic Artists e in arrivo nel 2021 su PC.

Per l'occasione il Creative Director Jonas Waever e il Lead Producer Sonat Ozturk hanno ricalcato i punti salienti del gioco. Impersoneremo un giovane Legato, che potremo personalizzare dalla testa ai piedi sesso compreso, fuggito da Roma dopo l'assassinio del padre per mano di un avversario politico ignoto e costretto a unirsi a una campagna militare per sedare una rivolta greca.

In Expeditions: Rome, guideremo una legione dell'esercito romano in scontri caratterizzati da combattimenti a turni dalla forte componente strategica, dove sfruttare il campo di battaglia, posizionare con raziocino le unità e le abilità sarà fondamentale per avere la meglio sui barbari. A proposito di queste ultime, gli sviluppatori spiegano che saranno basate sia sulle armi equipaggiati che dalle classi dei combattenti, mettendo così ulteriore pepe nella formula ruolistica del titolo.

Gli sviluppatori promettono che il gioco avrà una storia profonda, personaggi memorabili e, ovviamente, avrà un lato storico molto curato visto che è ambientato nell'antica Roma. Grande enfasi anche sul sistema di scelte morali, con anche la più piccola decisione che potrebbe avere risvolti più grandi del previsto o effetti a lungo termine. Waever e Ozturk infine confermano il grande impegno nel progetto e affermano che è il più grande mai realizzato finora da Logic Artist.

Se la presentazione di stasera di Expeditions: Rome vi ha incuriosito vi consigliamo di dare uno sguardo anche al video gameplay e i dettagli svelati ad aprile.