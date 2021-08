Halo: un Warthog è sul red carpet di Free Guy con Ryan Reynolds e Ninja

Free Guys è il nuovo film di Ryan Reynolds, figlio della leggenda Burt Reynolds, oltre che attore famoso per film come Lanterna Verde o Deadpool. In questa pellicola interpreta il protagonista di un videogioco che prende coscienza di sé stesso e prova a liberarsi dalla città nella quale è intrappolato. Si tratta, quindi, di un film con una forte connessione col mondo dei videogiochi, tanto che Microsoft ha deciso di spedire un Warthog di Halo sul red carpet per la presentazione del film.

Un simile mezzo non poteva che attrarre lo stesso protagonista del film, ma anche il celebre streamer Ninja, che si sono fatti immortalare sul fuoristrada di Master Chief. Ancora non sappiamo la connessione tra Free Guys e la serie di 343 Industries, ovvero se il Warthog e il Mantis che emerge alle spalle di Reynolds sulla locandina del film, sono effettivamente all'interno della pellicola, ma possiamo ammirare la riproduzione 1:1 del celebre veicolo, dicendo che ci piacerebbe vederlo in azione.

La locandina con il Mantis di Free Guys

Come dicevamo Free Guys parla del protagonista di un gioco in stile GTA che si "risveglia" con tutti i problemi che questo può comportare. Soprattutto se il resto della città di New Mombasa si coalizza per rimetterlo al suo posto. Con queste premesse, Free Guys promette di essere un film adrenalinico, con poche pause e tante scene di azione sopra le righe.