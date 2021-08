Second Life proibisce le loot box: "il clima sta cambiando", dicono gli autori

Linden Lab, sviluppatore del longevo Second Life, ha annunciato che rimuoverà i meccanismi gatcha, o loot box se preferite, dal simulatore a partire dalla fine di agosto 2021. Si tratta di un grande cambiamento che avrà impatto non solo sui giocatori ma anche su coloro che creano e vendono oggetti digitali all'interno di Second Life.

Ecco la dichiarazione completa degli autori di Second Life, in traduzione: "A causa del cambiamento del clima normativo, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di far scomparire un meccanismo di vendita di contenuti molto popolare in Second Life. È ampiamente noto come "gacha", ed è definito dall'ottenimento di un premio basato sul caso come risultato di un pagamento.

Sappiamo che i creatori pianificano le uscite dei loro contenuti con largo anticipo e avranno bisogno di riorganizzare i loro prodotti, quindi per mitigare l'impatto su coloro che ne sono colpiti, stiamo dando un preavviso di 30 giorni, fino alla mezzanotte del 31 agosto. Dopo questo periodo, la vendita di contenuti tramite macchine gacha non sarà più consentita in Second Life. L'applicazione non inizierà fino al 1 settembre; dopo quella data un rapporto di abuso per "violazione delle politiche di gioco" sarà il metodo migliore per segnalare questi contenuti a Linden Lab.

Continueremo a permettere qualsiasi vendita nella quale avviene un pagamento per un oggetto noto, il che significa che gli oggetti che sono stati acquistati come "gacha" potranno essere rivenduti a patto che l'acquirente conosca in anticipo l'oggetto e la quantità che riceverà. Naturalmente continueremo a permettere i fatpack [ndr, paccheti di colori per gli oggetti] e qualsiasi altro meccanismo di distribuzione attualmente consentito.

Non abbiamo preso questa decisione alla leggera e capiamo che avrà un impatto sui creatori così come sugli organizzatori di eventi e certamente sugli acquirenti! Non vediamo l'ora di trovare metodi di coinvolgimento divertenti e creativi che sostituiranno il sistema gatcha."

Le loot box stanno pian piano scomparendo dai giochi: da tempo, ad esempio, FIFA 21 permette di comprare elementi cosmetici senza usare le loot box.