Genshin Impact 2.1: video leak svela Raiden Shogun e i suoi attacchi

L'update 2.1 di Genshin Impact è sempre più vicino all'uscita e i giocatori non vedono l'ora di scoprire le novità che miHoYo ha in serbo. Già ora abbiamo modo di scoprire qualcosa, però, grazie a un video leak, uno dei nuovi personaggi che saranno introdotti, ovvero Raiden Shogun.

Come potete vedere, il video leak di Genshin Impact 2.1 ci mostra due tipi di attacchi del nuovo personaggio, un attacco in caduta noto in inglese come "Burst Plunge Attack" e un attacco speciale che è in grado di colpire rapidamente più nemici (Transcendence: Baleful Light [Eye of the Stormy Judgement]). L'animazione di quest'ultimo attacco è visivamente molto piacevole e, forse anche solo per questo, il personaggio diverrà uno dei preferiti del momento.

Raiden Shogun non è l'unica novità attesa per l'update 2.1 di Genshin Impact, ovviamente. Sappiamo infatti che ci sarà spazio anche per altri personaggi come Sara e Kokomi. miHoYo ha sempre pubblicato aggiornamenti corposi e i giocatori si sono abituati a tanti nuovi contenuti su base regolare: secondo le voci di corridoio, la patch 2.1 non sarà da meno. Il giorno di uscita dell'aggiornamento non è ancora stato annunciato in modo ufficiale, ma è probabile che sarà il 1° settembre 2021.

A fine luglio, inoltre, è stata introdotta in Genshin Impact anche Aloy di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West.