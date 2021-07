Genshin Impact: arriva Aloy di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West

Genshin Impact si prepara ad accogliere Aloy da Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West attraverso un evento cross-over veramente particolare, che vedrà l'eroina di Sony e Guerrilla Games invadere il mondo dell'action RPG MiHoYo con un evento speciale.

La compagnia ha annunciato la speciale collaborazione con Sony a partire dalla Versione 2.1 di Genshin Impact, che dopo il rilascio dell'aggiornamento con la Versione 2.0 disponibile in questi giorni vedrà l'arrivo di Aloy tra i personaggi utilizzabili.



L'eroina di Horizon Forbidden West, ovvero la formidabile "Cacciatrice di Nora", è una combattente a 5 stelle, che i giocatori potranno ottenere gratuitamente per un periodo limitato di tempo su PS5, PS4 e anche PC, Android e iOS, secondo quanto riferito da MiHoYo. Aloy sarà protagonista dell'evento "Savior From Another World", in cui la cacciatrice farà la sua comparsa nel mondo di Genshin Impact per combattere accanto agli altri protagonisti.

L'espansione in questione sarà distribuita gratis a tutti i giocatori dell'action RPG in questione, consentendo ai giocatori che hanno raggiunto il Rank 20 di ricevere Aloy attraverso una mail in-game, dopo aver effettuato il login al mondo di gioco su PS5 e PS4.

Tutti gli altri utenti, ovvero su PC, Android e iOS, potranno ottenere Aloy sempre gratuitamente ma solo con l'aggiornamento alla Versione 2.2, dunque successivamente agli utenti PlayStation. Ci sarà anche un arco a quattro stelle gratuito in grado di potenziare Aloy con un potere speciale disponibile solo sulle piattaforme PlayStation.