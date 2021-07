Lemnis Gate, provata la beta del sorprendente sparatutto online

Ormai l'offerta di giochi online è decisamente contingentata e c'è davvero pochissimo spazio per delle nuove proposte. In particolare gli utenti sembrano essersi polarizzati su alcuni grossi titoli, lasciando agli altri degli spazi davvero angusti in cui muoversi. In un mercato del genere cosa si può proporre di nuovo, che attiri un po' l'attenzione e che non puzzi di stantio già dal logo? Provato Lemnis Gate , attualmente in fase beta, crediamo di conoscere almeno una delle risposte possibili.

Le basi

Ciò che accade in un turno può essere ribaltato nel successivo

In realtà l'idea di Ratloop Games non è nemmeno troppo nuova, visto che sul mercato esiste già un titolo dai presupposti simili, chiamato Quantum League. Ma non corriamo troppo. La prima cosa da fare una volta avviato il gioco è affidarsi al tutorial per apprendere i rudimenti del gameplay. Quindi, senza troppi convenevoli, possiamo scegliere di giocare delle partite 1v1 o 2v2, online e offline (offline è possibile giocare anche in due sulla stessa macchina), di due diverse modalità: in una bisogna riportare delle risorse alla propria base, nell'altra bisogna conquistare più punti di controllo degli avversari. Il contorno finisce qui e non resta che affidarsi al matchmaking per entrare in un loop temporale.

In totale ci sono sette personaggi utilizzabili in ogni partita: Kapitano, classica eroina a tutto tondo armata di granate e di mitragliatrice; Tossina, un attaccante con un cannone che spara liquami tossici; Saetta, il personaggio super veloce della compagnia, capace di scatti incredibili; Incursore, combattente rapido e letale grazie al suo fucile a pompa e alla capacità di rallentare il tempo per qualche istante; Mietitore, il bruto del gruppo con lanciamissili e mine di prossimità; Vendetta, armato di fucile a dispersione, può costruire torrette o droni difensivi; Karl, infine, è il robot cecchino del gruppo ed è capace di creare delle sfere difensive alla Master Chief per proteggere se stesso e i suoi compagni.

Nonostante i personaggi siano abbastanza stereotipati, è il modo in cui li si utilizza a rendere Lemnis Gate davvero particolare. Le partite sono composte da dieci turni di venticinque secondi ognuno, in cui i giocatori selezionano uno dei personaggi disponibili facendolo agire in modo asincrono rispetto all'avversario. Detta così la dinamica di gioco sembra essere poco chiara, ma in realtà è più semplice di quello che sembra. Il racconto diretto di una partita accaduta davvero chiarirà sicuramente meglio le dinamiche di gioco.