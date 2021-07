OnePlus Nord 2 5G, la recensione dello smartphone Android medio gamma migliore sulla piazza

Il processo di crescita e la ricerca di sempre maggiori quote di mercato da parte di OnePlus passa necessariamente attraverso un ampliamento del catalogo, percorrendo una strada che ha portato negli ultimi anni al debutto di smartphone destinati a occupare varie caselle, dai flagship ai fascia bassa. È però nella cosiddetta fascia media che si concentra il grosso delle vendite in questo momento storico, perché è lì che per la maggior parte dell'utenza si trova il punto di contatto ideale tra prestazioni ottimali e prezzo accessibile.

Il Dimensity 1200-AI è il primo in grado di raggiungere i 3 GHz, e i benchmark parlano di una vicinanza con i risultati di Snapdragon 865, anche se entrano in gioco altri fattori nell'ottica delle prestazioni in condizioni di uso reale. Sul mercato europeo sono distribuite due versioni con combinazioni RAM e memoria di archiviazione rispettivamente da 8+128GB a 399€ e 12+256GB a 499€. Il primo modello ci sembra quello più interessante nel rapporto qualità/prezzo, a meno di avere necessità particolari dal punto di vista dello spazio a disposizione.

Si tratta di una decisione destinata sicuramente a far discutere, soprattutto nei forum di appassionati, visto che oggettivamente MediaTek non gode dello stesso apprezzamento del rivale diretto per svariati motivi. C'è da dire però che negli ultimi tempi i suoi SoC sono migliorati parecchio, avvicinandosi alle prestazioni degli equivalenti di Qualcomm in molte situazioni.

Rispetto alla capsula con doppia camera anteriore del primo Nord ora si è scelto di puntare su un modulo singolo, ragion per cui il foro è un classico punch hole rotondo in alto a sinistra. La cornice in plastica fa da raccordo al frontale e al retro che sono entrambi in Gorilla Glass 5; grazie anche all'ottimo assemblaggio il feeling è sicuramente positivo, con una sensazione di solidità e di qualità dei materiali notevole. Sulla sinistra sono collocati i tasti per il volume mentre a destra troviamo l'accensione e il pratico slider a 3 posizioni, che permette di passare dalla modalità suoneria a quella vibrazione o silenzioso in maniera istantanea. Sul fondo è collocato invece l'alloggiamento doppio per le Nano SIM, mentre manca la possibilità di espandere la memoria.

Dal punto di vista del design , OnePlus Nord 2 5G non si discosta affatto dallo stile estetico degli ultimi modelli dell'azienda, e questo forse potrebbe rappresentare per qualcuno un difetto: ad uno sguardo veloce è davvero complicato distinguere questo smartphone da, per esempio, il recente OnePlus Nord CE . Ma sappiamo bene che più in generale è l'intero mercato ad avere un trend che lascia pochissimo spazio all'originalità. Sta di fatto che la parte frontale è interamente occupata dallo schermo , con ridottissime cornici che mantengono al minimo l'impronta del telefono al di là dei 6.43" di diagonale del pannello.

Fotocamera

il corpo della fortocamera posteriore

Il punto debole dei "vecchi" OnePlus era universalmente riconosciuto nella componente fotografica, che non era effettivamente alla pari con gli altri elementi dei dispositivi della casa cinese. È più che evidente come i modelli più recenti abbiano invece tentato fortemente di ribaltare questa convinzione, con un impegno costante da parte degli ingegneri per colmare quella che a tutti gli effetti era una lacuna.

OnePlus Nord 2 sotto questo punto di vista punta molto più in alto rispetto a quanto è lecito attendersi da un medio gamma grazie alla presenza di 3 fotocamere molto interessanti. L'impianto fotografico è composto da 3 sensori, con il principale che è un Sony IMX766 da 50 MP con focale f/1.88, lo stesso di OnePlus 9 e 9 Pro, in quel caso usato per la grandangolare: un bel salto in avanti rispetto all'IMX586 del primo Nord, tanto per intenderci. Si tratta a tutti gli effetti di un sensore di fascia superiore, montato in precedenza su telefoni di ben altro prezzo; capirete bene che si tratta di un lusso che segna una certa distanza sotto questo punto di vista con la concorrenza diretta. Accanto ad esso c'è un ultrawide da 8 MP f/2.25 con 119,7° di angolo visuale e la classica lente mono da 2 MP destinata a raccogliere informazioni aggiuntive per comporre al meglio gli scatti.

A sostegno di un hardware di tutto rispetto è stato posto anche un attento e approfondito lavoro dal punto di vista software, sostenuto principalmente dalle capacità del SoC MediaTek Dimensity 1200-AI. L'intelligenza artificiale infatti agisce in maniera automatica favorendo il point and shoot senza troppi pensieri: l'algoritmo chiamato AI Photo Enhancement riconosce infatti 22 tipi diversi di scene possibili e adatta automaticamente le impostazioni della fotocamera a quelle ottimali per la situazione. Che OnePlus nutra particolare fiducia nella componente fotografica di questo smartphone d'altra parte lo si evince anche dal fatto che abbia voluto organizzare sul suo sito un blind test mettendo a confronto diretto gli scatti ottenuti con il Nord 2, con iPhone 12 e con Samsung Galaxy S21, veri e propri top di gamma anche sotto questo aspetto.

Tutt'altro che trascurabile poi la presenza di uno stabilizzatore ottico di immagine che, tanto per restare in casa OnePlus, è invece ad esempio assente sul flagship OnePlus 9. L'importanza di uno strumento di questo tipo è facilmente intuibile anche dai meno interessati agli aspetti tecnici, dal momento che svolge un ruolo fondamentale in tutte le condizioni di foto e video non ottimali. Questo significa all'atto pratico che le foto scattate in movimento o con scarsa luminosità riescono ad essere definite e dettagliate, riducendo moltissimo il mosso. La tecnologia Nightscape Ultra consente poi di scattare anche con scarsissima illuminazione con buoni risultati, grazie alle dimensioni del sensore principale che gli consentono di catturare molta più luce.

Ma come sono quindi le foto scattate con OnePlus Nord 2? Decisamente tra le migliori mai viste su smartphone in questa fascia di prezzo ma molto, molto buone in senso assoluto. I vantaggi derivanti dall'uso di un'ottica di fascia superiore sono immediatamente percepibili e tangibili, ed è davvero complicato fare foto "brutte" utilizzando il sensore principale. Le tanto decantate virtù in modalità notturna si traducono a tutti gli effetti in foto a tratti sorprendenti per qualità dei dettagli e luminosità anche a ISO elevate.

Meno versatile la ultrawide, che con poca luce mostra qualche limite e quindi riesce a dare il meglio solo in condizioni ottimali di illuminazione. La modalità ritratto invece è efficace nello scontornare con ottima precisione il soggetto valutando con precisione la profondità dello sfondo. Molto buoni anche i video, che però possono arrivare a 60 fps solo fermandosi a 1080p, mentre in 4k è necessario accontentarsi dei 30 fps. Un pochino lenta la modifica dell'esposizione nella lettura delle variazioni di luminosità dell'ambiente.

Interessante infine la presenza della modalità Dual View Video, che in pratica è in grado di registrare contemporaneamente sia dalla camera frontale che dalla posteriore: una funzione particolarmente utile ai creatori di contenuti o comunque a chi vuole immortalare le proprie reazioni in tempo reale.