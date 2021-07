OnePlus Nord CE 5G, la recensione del nuovo smartphone Android di fascia media che convince a metà

C'è senza dubbio un certo fermento in casa OnePlus in questo periodo, principalmente per la fusione con Oppo (entrambe proprietà del colosso BKK Electronics) e l'annuncio della conseguente integrazione tra i due sistemi operativi Oxygen OS e Color OS. Sebbene sia stata contestualmente confermata la prosecuzione di OnePlus come brand separato e indipendente, è chiaro come le grandi manovre siano destinate a segnare una ulteriore distanza tra l'azienda nata sotto il motto dei "Flagship Killer" e quella che è attualmente e che sarà in futuro. Anche l'ultimo smartphone Android con etichetta OnePlus rappresenta un segnale in questo senso, perché dimostra ulteriormente la volontà di espandere il catalogo "verso il basso", ovvero nelle fasce di prezzo più economiche e che evidentemente negli ultimi anni rappresentano il grosso del mercato. Scopriamo quindi, nella nostra recensione del OnePlus Nord CE 5G, se il compito può dirsi riuscito o meno.

Caratteristiche tecniche La scheda tecnica è buona, ma con qualche perplessità OnePlus Nord CE 5G è equipaggiato con un SoC Qualcomm Snapdragon 750G con GPU Adreno 619, una combinazione sensata per un medio gamma. I tre modelli a catalogo si differenziano per la quantità di RAM, che nello specifico può essere da 6, 8 o 12 GB. Il discorso sulla reale utilità di un maggiore quantitativo di RAM su un telefono di fascia media, o meglio se questa distinzione venga effettivamente percepita dal pubblico a cui si rivolge è ampio e non banale. In ogni caso arrivare addirittura a tre diverse configurazioni ci sembra francamente esagerato: quale può essere davvero il beneficio tangibile con 8 GB anziché 6, tanto per capirci? Misteri del marketing. La memoria di archiviazione è fissata a 128 GB per le versioni da 6 e 8 GB di RAM o 256 GB per quello da 12 GB non espandibili, ma si tratta comunque di una quantità più che abbondante per gli usi della stragrande maggioranza degli utenti. La batteria da 4500 mAh è ampiamente sufficiente per permettere di completare l'intera giornata, ed è supportata la ricarica rapida a 30W. Un po' fiacco l'audio mono. Scheda tecnica OnePlus Nord CE 5G Dimensioni: 159.2x73.5x7.9 millimetri

159.2x73.5x7.9 millimetri Peso: 170 grammi

170 grammi Display: Fluid AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD+ da 2400x1080 pixel in rapporto 20:9, frequenza di aggiornamento da 90Hz, densità di 410ppi e supporto sRGB e gamma di colori P3

Fluid AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD+ da 2400x1080 pixel in rapporto 20:9, frequenza di aggiornamento da 90Hz, densità di 410ppi e supporto sRGB e gamma di colori P3 SoC: Snapdragon 750G di Qualcomm con GPU Adreno 619

Snapdragon 750G di Qualcomm con GPU Adreno 619 RAM: 6/8/12 GB LPDDR4X

6/8/12 GB LPDDR4X Memoria di archiviazione: 128/256 GB

128/256 GB Fotocamere posteriori:

64MP con pixel da 0,7μm, lente 6P, EIS, apertura f/1,79

8MP ultra grandangolare con campo visivo da 119° e apertura f/2,25

2MP monocromatico con apertura f/2,4

64MP con pixel da 0,7μm, lente 6P, EIS, apertura f/1,79 8MP ultra grandangolare con campo visivo da 119° e apertura f/2,25 2MP monocromatico con apertura f/2,4 Fotocamera anteriore:

16MP con sensore Sony IMX471, stabilizzatore digitale e apertura f/2,45

16MP con sensore Sony IMX471, stabilizzatore digitale e apertura f/2,45 Batteria: 4500 mAh

4500 mAh Audio: audio mono, jack da 3,5"

audio mono, jack da 3,5" Connettività: 5G SA/NSA, LTE Cat.18/dl e Cat.13/ul (1.2Gbps/150Mbps), Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac dual band, USB-C 2.0, NFC, GPS assistito con GLONASS e Galileo

5G SA/NSA, LTE Cat.18/dl e Cat.13/ul (1.2Gbps/150Mbps), Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac dual band, USB-C 2.0, NFC, GPS assistito con GLONASS e Galileo Sistema Operativo: Android 11 con interfaccia Oxygen OS

Android 11 con interfaccia Oxygen OS Prezzo:

299€ per il modello 6 GB | 128 GB

329€ per il modello 8 GB | 128 GB

399€ per il modello 12 GB | 256 GB

Design Il design di OnePlus Nord CE 5G è sobrio e pulito Il "CE" nel nome di questo smartphone sta per Core Edition, e il significato è nella volontà di mantenere l'esperienza d'uso e i valori produttivi di OnePlus tagliando però il superfluo o comunque gli orpelli tecnici ed estetici, conservando così il nocciolo intatto. Questo vale anche dal punto di vista del design, e lo si capisce subito impugnando il telefono: il materiale della scocca è infatti policarbonato, ovvero plastica, realizzata però con un trattamento tale da avvicinare le sensazioni tattili a quelle del vetro e comunque senza offrire mai spazio alla percezione di scarsa qualità nell'assemblaggio. Il peso è di conseguenza abbastanza ridotto, fermandosi a 170 grammi, mentre le misure sono 159.2x73.5x7.9 millimetri. Dal punto di vista estetico questo OnePlus Nord CE 5G non si differenzia molto dal OnePlus Nord, come era abbastanza lecito attendersi: ecco quindi linee molto pulite e sobrie senza alcuno spazio all'originalità, ma questo non può sicuramente definirsi un peccato mortale in un mercato che da anni segue degli stilemi ultra consolidati che rendono gli smartphone tutti simili tra loro. Nella parte posteriore il corpo fotocamera è disposto con gli obiettivi uno sotto all'altro, in una formazione quindi sottile e allungata. Per distinguere questo CE dal Nord basta però fare una semplice ricerca: il nuovo modello dispone infatti del jack audio da 3.5mm, un ritorno forse un po' anacronistico ma particolarmente gradito per una certa fetta di pubblico, mentre è assente il pratico selettore che consente di passare dal profilo suoneria al silenzioso. Per il resto non ci sono altre sorprese, con la presenza sui lati dell'ingresso USB-C 2.0, del carrello per la doppia SIM (niente espansione di memoria), dello speaker mono e dei microfoni.

Display OnePlus Nord CE 5G ha un display AMOLED di buona qualità Il display di OnePlus Nord CE 5G è un AMOLED da 6.43" con risoluzione FullHD+ 2400 x 1080. Pur non essendo un pannello da top di gamma c'è veramente poco di cui lamentarsi, sebbene sia giusto notare come gli AMOLED si stiano diffondendo in maniera sempre più capillare anche negli smartphone di fascia media e medio/bassa. Ecco quindi che i valori di luminosità e la riproduzione dei colori si rivelano apprezzabili in qualsiasi situazione, anche sotto il sole diretto, mentre i neri sono ovviamente ottimi. A meno di essere iper esigenti in termini di schermo quindi, questo OnePlus Nord CE 5G è in grado di riprodurre qualsiasi contenuto foto e video ad un livello qualitativo tale da non lasciare margini di critica. Il valore di refresh può raggiungere i 90Hz, più che sufficienti per la maggior parte dell'utenza, eventualmente con la possibilità di limitarli a 60 per conservare un po' di batteria. In realtà la differenza nel "mondo reale" è talmente modesta che difficilmente ci si troverà con la necessità di toccare il valore massimo ideale. Discreto ma non piccolissimo il punch hole della fotocamera frontale, posto nella parte alta a sinistra. Integrato nello schermo c'è il sensore di impronte, abbastanza rapido e veloce.

Fotocamera Le fotocamere sono sufficienti, senza eccellere Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 64 MP con apertura ƒ/1.79, una Ultrawide da 8MP con 119° di angolo di visione e apertura ƒ/2.25 e una mono da 2 MP che si limita a catturare informazioni aggiuntive sulla profondità per migliorare gli scatti. È immediatamente chiaro come si tratti di una configurazione classica da medio gamma, con un obiettivo principale che è senza dubbio l'unico in grado di restituire risultati di buon livello. Se infatti entrambi hanno gioco facile in condizioni di buona luce, in notturna ci si "salva" solo col sensore più grande che riesce a catturare più luce e a gestire meglio le condizioni complicate. In ogni caso, OnePlus Nord CE 5G è dotato di fotocamere adeguate alla sua fascia di prezzo: non attendetevi miracoli o prestazioni da smartphone superiore, tanto per intenderci. La stabilizzazione solo elettronica è un limite in condizioni di movimento, e questo si ripercuote anche nella registrazione dei video più mossi. Se non si mette alla frusta il telefono si può comunque apprezzare una buona qualità anche delle riprese, che possono raggiungere i 4k a 30fps: anche in questo caso è tutto adeguato per il prezzo di vendita. Buona infine la fotocamera frontale da 16MP, in grado di scattare ottimi selfie per i social.

Esperienza d'uso OnePlus Nord CE 5G funziona bene, grazie soprattutto a Oxygen OS È difficile restare stupiti da un prodotto come OnePlus Nord CE 5G sia per la fortissima competizione in questa fascia di prezzo, sia perché è uno smartphone che fa tutto bene o abbastanza bene per quello che è lecito attendersi, senza alcuna particolare sorpresa in positivo o in negativo. Tutte le applicazioni principali utilizzate dalla stragrande maggioranza del pubblico funzionano con disinvoltura e rapidità. Quando c'è da andare su qualcosa di molto più pesante, e qui ovviamente ci riferiamo soprattutto al gaming spinto, è chiaro che tocca scendere a qualche compromesso. Ma, tanto per capirci, si riesce a giocare serenamente a Call of Duty Mobile e a tutto quello che sta sotto in termini tecnici. In navigazione web, uso dei social e delle app di messaggistica ovviamente non ci sono problemi, e l'aggiornamento più recente al software di sistema ha anche eliminato qualche piccolo tentennamento e bug della prima versione. La batteria da 4500 mAh difficilmente può risultare inadeguata per coprire l'intera giornata anche con un uso piuttosto intenso dello smartphone: abbiamo raggiunto sera mettendo alla frusta il telefono ancora con un 15% comodo di riserva. Nella fruizione di contenuti foto o video il generoso display AMOLED si fa apprezzare, motivo per cui guardare Netflix o simili è assolutamente piacevole. Ma perché in definitiva preferire questo telefono rispetto ad altri simili? La risposta più concreta potrebbe essere per l'Oxygen OS, senza dubbio una delle personalizzazione di Android più valide attualmente sul mercato: completa, veloce, graficamente piacevole, senza bloatware, rispettosa dell'utente e sempre soddisfacente nell'uso quotidiano. Inoltre l'azienda cinese ha promesso una politica di supporto chiara e facilmente comprensibile: sono garantiti 3 aggiornamenti maggiori di Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza per i top di gamma, 2 + 3 per i medi (ed è il caso specifico di questo modello) e uno + 3 per gli economici. Se OnePlus rispetterà i piani, e non vediamo il motivo per cui non dovrebbe farlo, si tratta di una situazione che pone questi smartphone in posizione di vantaggio rispetto a molti altri, garantendo una longevità altrove tutt'altro che scontata. Il problema principale con OnePlus Nord CE 5G è la concorrenza interna: OnePlus Nord uscito l'anno scorso presenta una scheda tecnica superiore con uno street price ormai analogo, mentre una certa sovrapposizione con l'N10 rende non pienamente comprensibile quest'ultima uscita.