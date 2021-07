Nvidia DLSS vs AMD Super Resolution nel Techtonik e 16 Bit sul canale Twitch di Multiplayer.it

Anche oggi ci aspetta un interessante pomeriggio su Twitch, per quanto riguarda il canale di Multiplayer.it, grazie a due appuntamenti che non dovete assolutamente perdere. Ci sarà spazio per la rubrica 16 Bit e per un nuovo Techtonik.

Precisamente, il primo appuntamento è alle 14:00 con la rubrica 16 Bit del nostro Francesco Serino durante la quale ci parlerà delle vecchie glorie dell'epoca 16 bit (ovviamente), aprendo la scatola dei ricordi di tutto i fan di vecchia data del mondo dei videogiochi.

Alle 16:00, invece, ci sarà spazio per il nostro Pierpaolo Greco e il suo Techtonik. L'argomento principale sarà Nvidia DLSS vs AMD Super Resolution. Pierpaolo farà un excursus su entrambe le tecnologie, su come si usano, su quali sono i titoli supportati e chiaramente sulle differenze, cercando di definire qual è la migliore, quando e perché. Ovviamente ci sarà tutto lo spazio per rispondere alle domande di voi spettatori: non abbiate timore quindi a dire la vostra e porre tutte le domande che vi vengono in mente sull'argomento di oggi (o su qualsiasi cosa argomento pertinente che attiri la vostra attenzione!).

