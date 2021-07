Ghost of Tsushima Director's Cut sarà la prima di varie riedizioni su PS5 e PS4?

Ghost of Tsushima Director's Cut non sarà un esperimento isolato, bensì aprirà la strada a varie riedizioni per PS5 e PS4, stando alle parole pubblicate su Twitter da Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios.

Best seller su Amazon nonostante le polemiche sul prezzo, Ghost of Tsushima Director's Cut include nuovi contenuti, in primis un'espansione inedita, insieme a una serie di miglioramenti pensati per sfruttare al meglio l'hardware di PlayStation 5.

Ebbene, la medesima formula verrà riutilizzata da Sony anche per altri titoli, e dopo le parole di Hulst tutti hanno pensato chiaramente a The Last of Us 2, ma non solo. Si potrebbe infatti includere in questa visione la già annunciata Director's Cut di Death Stranding.

"Uno dei miei open world preferiti da esplorare, ora con ulteriori cose da fare e da vedere su di un'isola completamente inedita", ha scritto Hermen Hulst riferendosi all'annuncio di Ghost of Tsushima Director's Cut.

"Le nostre Director's Cut offriranno tutte nuovi contenuti, e su PS5 andranno a sfruttare le funzionalità avanzate messe a disposizione dall'hardware", ha aggiunto il capo dei PlayStation Studios.