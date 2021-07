Star Wars: Tie Fighter Total Conversion è un'incredibile mod ora disponibile

È da pochi giorni disponibile TIE Fighter Total Conversion (TFTC), una grande mod per Star Wars X-Wing Alliance. Questo progetto propone un porting del classico TIE Fighter del 1994 all'interno del motore grafico di X-Wing Alliance (1999). Si tratta di una versione con una grafica e un gameplay completamente ricreati.

In TIE Fighter Total Conversion troverete tutte e tredici le campagne, comprese le missioni di addestramento. Inoltre, ci sono 8 campagne reimmaginate che sfruttano il motore grafico di X-Wing Alliance. Sono incluse anche le espansioni Defender of the Empire e Enemies of the Empire. In totale ci sono 145 missioni uniche.

Questo progetto supporta anche la modalità VR e include una soundtrack completamente rimasterizzata. Grazie alla nostra stanza da pilota potremo raccogliere ricordi e medaglie da mettere in mostra, mentre saliamo di grado. Non manca il Secret Order of the Emperor come nell'originale.

Per poter giocare a questa mod è necessario possedere Star Wars X-Wing Alliance, istallare la moda X-Wing Alliance Upgrade. Potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo.

