Final Fantasy 7 Remake Parte 2 manterrà le novità di Intergrade e Intermission

Final Fantasy 7 Remake Parte 2 manterrà le novità introdotte da Square Enix in Intergrade e soprattutto in Intermission, ovverosia il DLC narrativo con protagonista Yuffie.

Dopo le informazioni su Final Fantasy 7 Remake Partre 2 che fanno pensare a un possibile open world, il co-director Naoki Hamaguchi ha chiarito in un'intervista che le meccaniche viste in Final Fantasy 7 Remake Intergrade troveranno posto anche nella seconda parte dell'avventura.

Il riferimento di Hamaguchi è in particolare alle manovre di squadra che è posssibile eseguire con Yuffie e Sonon, e che a suo avviso aumentano la varietà dell'azione andando ad arricchire il repertorio a disposizione dei personaggi.

"Dal punto di vista del sistema di combattimento sono piuttosto soddisfatto della sua forma finale, in cui gli elementi strategici con lista dei comandi dell'originale coesistono con scontri in tempo reale", ha detto il co-director.

"Inoltre con Intermission abbiamo introdotto un altro elemento, ovverosia le combo in cui Yuffie e Sonon attaccano in contemporanea e che donano ai combattimenti uno spunto in più", ha continuato Hamaguchi.

"Vorrei dunque far leva proprio su queste novità, includendo però anche altri elementi che abbiamo sperimentato in Intermission, per la nostra prossima storia."