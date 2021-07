Sky: Figli della Luce, download a 100 milioni: crossover con Il Piccolo Principe

Sky: Figli della Luce ha superato i 100 milioni di download e thatgamecompany ha deciso di celebrare l'evento lanciando la prima stagione crossover del gioco, che coinvolge in questo caso il romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe.

Disponibile dal 29 giugno anche su Nintendo Switch, Sky: Figli della Luce ha già ricevuto diversi importanti riconoscimenti ed eccellenti recensioni internazionali. Il gioco può essere scaricato gratis da App Store, Google Play Store e Nintendo eShop.

La "Stagione del Piccolo Principe" sarà la decima stagione di Sky e sarà giocabile nelle prossime 11 settimane. Una nuovissima area "Starlight Desert" dal design accattivante è stata aggiunta per mettere in scena la nuovissima trama.

Durante la stagione, il giocatore avrà il compito di esplorare una parte diversa del regno di Sky con il Piccolo Principe per conoscere la sua storia e i suoi viaggi. I fan del romanzo riconosceranno anche alcuni degli altri personaggi iconici che si uniranno all'arco narrativo a tema. Ci saranno più sorprese, espressioni, oggetti e cosmetici da sbloccare durante questa stagione speciale.

Sky: Figli della Luce, i protagonisti in volo.

"È meraviglioso vedere Il Piccolo Principe in 'Sky'. Siamo lieti che Jenova e il suo team abbiano pensato a questa collaborazione. Ha perfettamente senso poiché Il Piccolo Principe e Sky hanno forti valori in comune ed entrambi ispirano le persone ad amare l'amicizia, l'amore e l'infanzia" ha aggiunto Olivier d'Agay, pronipote di Antoine de Saint Exupéry e Executive Director della Fondazione Giovani Antoine de Saint Exupéry.

"Il Piccolo Principe è stata una delle più forti ispirazioni per me e per il team durante lo sviluppo iniziale di Sky. Ci sono così tanti livelli di profondità sull'infanzia, l'amore e l'amicizia in questo libro, anche quando l'abbiamo rivisitato per questa stagione abbiamo scoperto cose nuove."

"Sono così onorato di lavorare con Olivier e il suo team. Speriamo che i fan di Sky lo apprezzino tanto quanto noi che abbiamo progettato questa nuova stagione", ha aggiunto Jenova Chen, co-Founder e Creative Director di thatgamecompany.