Sky: Figli della Luce, trailer e data di uscita su Nintendo Switch

Sky: Figli della Luce ha finalmente una data di uscita ufficiale su Nintendo Switch, annunciata alla Summer Game Fest 2021 con un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile su eShop dal 29 giugno.

Capace di totalizzare 20 milioni di download su mobile, Sky: Figli della Luce è già un grande successo e la versione Nintendo Switch potrebbe consolidarlo ulteriormente.

Come avrete probabilmente letto nella nostra recensione di Sky: Figli della Luce, il titolo di thatgamecompany è artisticamente splendido e consente di giocare in compagnia in maniera sorprendentemente piacevole.

Sky: Figli della Luce, i protagonisti del gioco in azione.

I premiati creatori di Journey (gioco dell'anno del 2013) e dell'apprezzatissimo Flower presentano un'innovativa avventura social che scalderà i cuori.

Benvenuto nell'affascinante mondo di Sky, un regno stupendamente animato che non aspetta altro che lo esplori in compagnia.

In Sky impersoni i Figli della Luce, che spargono la speranza attraverso il regno desolato per restituire le stelle cadute alle loro costellazioni.