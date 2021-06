Annapurna Interactive Showcase 2021, un trailer annuncia l'evento

Annapurna Interactive Showcase 2021, un evento organizzato appunto da Annapurna Interactive, è stato annunciato con un trailer che rivela data e orario dello streaming: potremo seguirlo il 29 luglio dalle 21.00, ora italiana.

Il publisher ha già rivelato quali saranno i giochi che verranno presentati: oltre ai nuovi annunci, vedremo in azione The Artful Escape, Skin Deep, Solar Ash, Neon White, Stray e altri titoli ancora.

Annunciato per PS5, Stray è un'avventura a base narrativa ambientata in un mondo popolato quasi interamente da robot, in cui controlleremo un piccolo gatto alle prese con varie situazioni.

Solar Ash, mostrato con un trailer alla Summer Game Fest 2021, è invece il nuovo progetto sviluppato da Heart Machine, il team diretto da Alex Preston già autore del brillante Hyper Light Drifter.