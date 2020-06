Stray annunciato per PS5, nuovo progetto di Annapurna mostrato in trailer

Stray è un nuovo progetto pubblicato da Annapurna annunciato per PS5 con un trailer nel corso della presentazione della next gen Sony, attualmente in corso in questi minuti in livestream e si è mostrato in un affascinante trailer.

Le informazioni sono ancora scarse, ma sembrerebbe essere una sorta di adventure di qualche tipo, caratterizzato da una notevole ambientazione in stile fantascientifico. Nel trailer, di taglio fortemente cinematografico e presumibilmente in computer grafica, si vede una sorta di società del futuro dominata dalla tecnologia, in cui i robot hanno preso il sopravvento.

Quello che sembra essere a tutti gli effetti un quartiere civilizzato, sullo stile di una sorta di Chinatown del futuro, è invece popolato interamente da esseri robotici di vario tipo, i quali sembrano semplicemente vivere un'esistenza profondamente umana, come abitudini, lavori e stili di vita.

In tutto questo, un gatto si aggira indisturbato in tanta stranezza, probabilmente una sorta di protagonista atipico di questa strana avventura. Considerando come Annapurna sia solita pubblicare giochi dotati di una narrazione di notevole consistenza, possiamo aspettarci ottime cose da questo Stray, che si preannuncia come un gioco dotato di un racconto di grosso calibro e un'ambientazione davvero molto interessante.