Sackboy: A Big Adventure annunciato per PS5

Durante l'evento di presentazione di PS5 è stato svelato Sackboy: A Big Adventure, un nuovo platform dedicato al protagonista dei Little Big Adventure, come il titolo fa già ben intuire. Si tratta di un titolo molto colorato, come visibile dal gameplay, sicuramente non il meglio di quanto visto durante la presentazione (anche se potrebbe essere tra i giochi più divertenti).

Sviluppato da Sumo Digital, studio in forte ascesa negli ultimi anni, promette di riportare un genere che su PS4 non è stato molto praticato, almeno non dai grandi publisher. In testa alla notizia trovate il trailer di presentazione che potete guardare e riguardare.