Le vendite di Killing Floor 3 hanno deluso Embracer, Titan Quest 2 promette bene

Embracer si è detta delusa dalle vendite di Killing Floor 3, che sembra non sia stato protagonista di un lancio brillante, contribuendo a far segnare nell'ultimo trimestre un calo del 38% nella crescita delle performance e del 22% nella crescita organica del publisher.
"Killing Floor 3 è uscito a luglio ma le vendite sono state inferiori alle aspettative", ha annunciato il CEO Phil Rogers. "Si tratta di uno sparatutto cooperativo in prima persona e il team di Tripwire sta lavorando duramente con aggiornamenti e tenendo una comunicazione aperta con i giocatori."
Essendo tuttavia i dati del trimestre limitati a aprile, maggio e giugno, immaginiamo che i numeri di Killing Floor 3 siano soltanto quelli relativi alle prenotazioni e all'eventuale accesso anticipato riservato a determinate edizioni del gioco: staremo a vedere.
Ci sono tuttavia anche delle buone notizie, anch'esse fondamentalmentre slegate dal periodo dell'ultimo trimestre. "Il 1 agosto è invece partito l'accesso anticipato di Titan Quest 2, in questo caso con dati di coinvolgimento e interazione incoraggianti", ha detto infatti Rogers.
Una strada in salita?
Killing Floor 3 si è imposto come il gioco più venduto su Steam in concomitanza con il lancio, ma andando a guardare il numero dei giocatori rilevati sulla piattaforma Valve si comprende come mai Embracer abbia espresso delle perplessità.
La dotazione di partenza dello sparatutto cooperativo firmato Tripwire non è magari ricchissima, ma gli sviluppatori erano già consapevoli che la strada verso il successo sarebbe stata tutt'altro che breve, e starà a loro conquistare quote di mercato attraverso un supporto post-lancio puntuale e concreto.
Tornando a Titan Quest 2, il publisher ha riferito che il gioco ha già venduto oltre 300.000 copie in accesso anticipato, anche grazie a un debutto collocato in un periodo molto tranquillo per il genere degli action RPG in stile hack & slash.
Per il secondo trimestre fiscale Embracer prevede un miglioramento, in particolare grazie all'arrivo dell'espansione Legacy of the Forge per Kingdom Come: Deliverance 2, al lancio di Metal Denda e all'early access di Fellowship.