Le vendite di Killing Floor 3 hanno deluso Embracer, Titan Quest 2 promette bene

Embracer si è detta delusa dalle vendite di Killing Floor 3, che sembra non sia stato protagonista di un lancio brillante, contribuendo a far segnare nell'ultimo trimestre un calo del 38% nella crescita delle performance e del 22% nella crescita organica del publisher.

"Killing Floor 3 è uscito a luglio ma le vendite sono state inferiori alle aspettative", ha annunciato il CEO Phil Rogers. "Si tratta di uno sparatutto cooperativo in prima persona e il team di Tripwire sta lavorando duramente con aggiornamenti e tenendo una comunicazione aperta con i giocatori."

Essendo tuttavia i dati del trimestre limitati a aprile, maggio e giugno, immaginiamo che i numeri di Killing Floor 3 siano soltanto quelli relativi alle prenotazioni e all'eventuale accesso anticipato riservato a determinate edizioni del gioco: staremo a vedere.

Ci sono tuttavia anche delle buone notizie, anch'esse fondamentalmentre slegate dal periodo dell'ultimo trimestre. "Il 1 agosto è invece partito l'accesso anticipato di Titan Quest 2, in questo caso con dati di coinvolgimento e interazione incoraggianti", ha detto infatti Rogers.