Solar Ash: un nuovo trailer dalla Summer Game Fest 2021

In occasione della Summer Game Fest 2021, Annapurna Interactive ed Heart Machine hanno pubblicato un nuovo, breve trailer di Solar Ash. Il filmato mostra alcune spettacolari sequenze d'azione, per un indie che si fa sempre più promettente.

Trovate il filmato in testa alla notizia. L'uscita di Solar Ash è prevista per il 2021 su PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox series X e S.

Solar Ash è il secondo gioco di Heart Machine, i creatori di Hyper Light Drifter, il gioco pluripremiato del 2016.

Avventurati in un mondo surreale, vivido, altamente stilizzato e pieno di misteri, in cui ti sposterai a tutta velocità e incontrerai personaggi adorabili e nemici terribili.