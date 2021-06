Among Us, modalità Hide & Seek e nuovi contenuti presentati alla Summer Game Fest

Among Us ha visto la presentazione alla Summer Game Fest della modalità Hide & Seek, nonché di una serie di nuovi contenuti in arrivo per il gioco.

Il gioco più scaricato del 2020 su mobile, Among Us è un fenomeno che non accenna a fermarsi, coinvolgendo ogni mese milioni e milioni di giocatori grazie anche a un supporto molto ricco e completo.

Come certamente ricorderete, il titolo è infatti stato pubblicato molto tempo fa senza lasciare particolari segni, ma è poi finito negli streaming giusti e da lì è stato protagonista di un rilancio incredibile.

Oltre alla modalità Hide & Seek, vedremo l'arrivo di nuovi personaggi, una nuova mappa e altro ancora: il futuro di Among Us ci riserverà tante sorprese, non c'è dubbio.