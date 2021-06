Lost Ark, RPG free-to-play, arriva in occidente con Amazon, nuovo trailer

Lost Ark è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer in occasione della Summer Game Fest di Geoff Keighley attualmente in corso e verrà pubblicato in occidente da Amazon Game Studios, come confermato in queste ore.

Si tratta di un action RPG free-to-play ambientato in un mondo fantasy chiamato Arkesia, incentrato su 14 classi giocabili tra le quali troviamo Gunner, Martial Artist, Mage e Assassin come classi principali, con ulteriori sotto-classi che portano a specializzazioni ulteriori fino alle 14 classi in questione.

Una caratteristica di Lost Ark è poi la presenza di un particolare sistema di skill chiamato "tripod" che consente di effettuare degli upgrade particolari e molto specifici per ogni diversa tipologia di personaggio. Si tratta comunque di un MMO, dunque grande attenzione è riposta sulla gestione del loot e delle questo, oltre a un sistema di Skill Dungeon e Treasure Map Dungeon differenti da esplorare.

Il MMORPG in questione ha avuto notevole successo in Corea e Russia e si appresta dunque ad arrivare anche in Nord America ed Europa con ottime possibilità di successo, tanto da attirare il supporto di un publisher di notevoli dimensioni come Amazon Game Studios, che ha curato la localizzazione direttamente in diverse lingue tra cui inglese, francese, tedesco e spagnolo, sebbene l'italiano sembra non sia presente.

Lost Ark è atteso per il 2021 ancora senza data di uscita, con un'alpha tecnica prevista per questa estate.