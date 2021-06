Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone: un trailer presenta la Stagione 4

Activision Blizzard ha pubblicato il trailer della Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty: Warzone, per presentare i nuovi contenuti che arriveranno nel gioco il 17 giugno 2021.

Prosegue quindi il successo del franchise di Activision, che non accenna a rallentamenti di sorta, grazie anche al supporto garantito nel corso dei mesi. In attesa di conoscere quale sarà il Call of Duty del 2021, quello che prenderà il posto di Black Ops Cold War, vediamo quindi il video, che si trova in testa alla notizia.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty: Warzone sono disponibili per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S. Il primo è un prodotto commerciale sfaccettato che offre diverse modalità, compresa una campagna single player. Il secondo è uno free-to-play accessibile gratuitamente, che potete scaricare da Battle.net (PC), PlayStation Store (console PlayStation) e Microsoft Store (console Xbox).