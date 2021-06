Jurassic World Evolution 2 arriverà nel 2021, trailer dalla Summer Game Fest

Un po' a sorpresa, anche perché presentato dalla voce del mitico Jeff Goldblum, il folle Ian Malcolm di Jurassic Park, Frontier ha presentato Jurassic World Evolution 2. Lo ha fatto con un breve video durante la Summer Game Fest, dal quale si può capire ben poco di come sarà il nuovo gioco. Quello che sappiamo è che Jurassic World Evolution 2 arriverà nel 2021.

Dovrebbe trattarsi, dunque, di un nuovo strategico manageriale nel quale proveremo nuovamente a costruire un parco di divertimenti con al centro dei pericolosi dinosauri. Meglio faremo il nostro lavoro e più riusciremo a far andare avanti la struttura, nonostante le imprevedibili creature e insidiosi avversari saranno sempre pronti a far fallire i nostri piani.

In attesa di nuove informazioni, immaginiamo che il gioco arriverà su PC e console durante il 2022. Per il momento possiamo confermare che grafica e atmosfera sembrano quelle giuste. Nella speranza che gli sviluppatori usino il talentuoso Jeff Goldblum anche per altro oltre che la presentazione.

Cosa ve ne pare?