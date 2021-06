Metal Slug Tactics: il classico SNK torna come strategico

SNK e DotEmu Hanno annunciato Metal Slug Tactics, un nuovo spin-off della storica serie nipponica impostato in maniera completamente diversa dai capitoli classici, trattandosi proprio di uno strategico a turni.

Si tratta dunque di un capitolo tutto nuovo che si sposta nettamente in un'altra direzione, presentando un'azione tattica e strategica a turni che sembra molto vicina a classici del genere in stile nipponico tipo Advance Wars, ma anche con cose piuttosto differenti.

Tra gli elementi particolari di Metal Slug Tactics, per esempio, troviamo alcune caratteristiche tipo roguelike, oltre ovviamente ai personaggi, le ambientazioni, le situazioni, i veicoli e le armi tipiche di Metal Slug.





La storia mette in scena il solito villain Donald Morden che è tornato alla carica, dopo essersi nascosto a lungo presso un paese ostile al governo mondiale, pianificando un enorme colpo di stato contro il quale devono schierarsi i soliti eroi della serie, che qui ritornano in questa nuova forma strategica. Potete vedere in questa pagina il trailer di presentazione mostrato alla Summer Game Fest e una galleria di prime immagini per il gioco in questione, che uscirà su PC ma non ha ancora una data di uscita precisa.