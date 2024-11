Metal Slug Tactics sta ricevendo dei voti molto buoni dalla critica, con alti e bassi

Metal Slug Tactics è disponibile da oggi, come lo sono le sue recensioni, che in generale hanno espresso dei voti positivi, pur con qualche alto e basso. In effetti il range dei giudizi è molto ampio, visto che vanno dal 9.5 al 6, con tanti voti intermedi.

Per la precisione, al momento di scrivere questa notizia Metal Slug Tactics conta 18 recensioni su OpenCritic, di cui 4 dal 9 in su, 8 nel range da 8 fino al 9 e 6 nel range dal 6 all'8. Da sottolineare che non ci sono giudizi completamente negativi, il che è sempre un buon segno.