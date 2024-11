Metal Slug Tactics ha uno sconto di lancio su Instant Gaming, migliore di quello di Steam

Metal Slug Tactics è stato da poco pubblicato e, come è tipico, è presente uno sconto di lancio su Steam. Se però volete risparmiare ancora un po', potete acquistare il gioco in versione Steam tramite Instant Gaming con un'offerta ancora migliore. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo qui sopra calcola già l'IVA, mentre sulla pagina di Instant Gaming vedrete un prezzo più basso perché ancora non include l'IVA. Le promozioni sono temporaneo per natura e ogni informazione è corretta rispetto al momento della scrittura. Fate riferimento a Instant Gaming per le informazioni aggiornate.