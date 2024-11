AMD Ryzen 5 9600X è disponibile in forte sconto su Amazon Italia

I dettagli del processore

L'AMD Ryzen 5 9600X è dotato di 6 core e 12 thread, con una frequenza base di 3.9 GHz e un boost fino a 5.4 GHz, ideale per affrontare carichi di lavoro intensivi e sessioni di gioco avanzate. Con una cache L3 da 38 MB e un TDP di 65 W, questo processore offre prestazioni eccezionali in modo efficiente, supportando inoltre l'overclocking per gli utenti più esperti. Include un chip grafico integrato basato su architettura RDNA 2, utile per la gestione di operazioni grafiche di base.

Il retro della scatola.

Progettato per durare generazioni, il Ryzen 5 9600X è compatibile con la memoria DDR5 e con PCIe 5.0, offrendo una connettività avanzata per schede grafiche e storage SSD NVMe di ultima generazione. Grazie al socket AM5, è compatibile con un'ampia gamma di schede madri, e i raffreddatori AM4 restano utilizzabili, rendendo l'aggiornamento semplice e accessibile.