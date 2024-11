Blizzard potrebbe stare per lanciare una Remaster di un altro classico strategico

Sembra che Blizzard stia lavorando a una nuova Remaster di un altro classico strategico appartenente al suo catalogo storico, considerando che il titolo Warcraft 2: Remastered è comparso all'interno del CDN della compagnia, riguardante un aggiornamento su una alpha interna.

Mentre StarCraft Remastered e StarCraft 2 raggiungono il catalogo di PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate, come riferito in precedenza, potrebbe esserci anche una nuova versione di Warcraft 2 in arrivo, sebbene non si tratti ancora di una comunicazione ufficiale.

L'avvistamento di una misteriosa Internal Alpha di WarCraft 2: Remastered sembra però alquanto esplicito per quanto riguarda un possibile ritorno del secondo capitolo nella celebre serie, e la questione si inserirebbe bene nella politica adottata finora da Blizzard.