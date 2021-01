Among Us è il gioco più scaricato del 2020 su piattaforme mobile

Among Us è risultato essere il gioco più scaricato del 2020 sui dispositivi mobile, cosa che in effetti non stupisce quasi nessuno, considerando il successo stratosferico del gioco InnerSloth e la sua diffusione ormai in tutto il mondo.

Secondo i dati riportato da Apptopia, Among Us ha dunque raccolto più download di tutti gli altri giochi su mobile, sia per quanto riguarda Android che iOS, considerando sia il mondo intero che il mercato specifico degli USA.

Si parla di ben 264 milioni di download effettuati per Among Us, una quantità davvero impressionante, di cui 41 milioni sono stati effettuati solo in USA. D'altra parte, non si tratta nemmeno del quadro completo del successo del gioco, perché questo è presente contemporaneamente anche su PC e Nintendo Switch, dunque il totale è anche superiore.

Il gioco ha fatto registrare in effetti oltre mezzo miliardo di giocatori in un mese e non appena è arrivato su Nintendo Switch è risultato subito il più venduto. Risultato che verrà probabilmente replicato anche una volta giunto su Xbox One e Xbox Series X e S nel 2021, quando verrà lanciato direttamente nel Game Pass.

Sempre per quanto riguarda le piattaforme mobile, c'è da rilevare anche il successo di PUBG Mobile, che è risultato invece primo per quanto riguarda i titoli più proficui, con 1,1 miliardi di dollari fatti ricavare a PUBG Corp e distributori nel corso dell'anno.