PS5 e Xbox Series X|S disponibili a breve, il peggio è passato?

PS5 e Xbox Series X|S torneranno disponibili a breve nei negozi fisici e online, il che significa che con un po' di fortuna forse il peggio è passato e ci stiamo finalmente lasciando questo brutto, inedito periodo alle spalle.

In effetti quando mai si è visto il debutto di una nuova generazione di console con scorte limitatissime, sold-out istantanei, bagarini scatenati e solo una piccola percentuale di utenti in grado di prenotare e acquistare una PlayStation 5 o una Xbox Series X al day one?

La pandemia ha davvero cambiato le regole del gioco, creando questo assurdo scenario in cui le piattaforme next-gen sono state lanciate con i rispettivi titoli ma ben pochi hanno potuto davvero approfittarne: come previsto da Jim Ryan, non tutti hanno potuto acquistare una nuova console all'esordio.

Eppure, nonostante ciò, i numeri totalizzati sono da record: PS5 è stata la console più venduta al lancio negli USA, mentre Xbox Series X|S sono state protagoniste dell'esordio migliore nella storia di Xbox. Pensa se le scorte non fossero state limitate.

I frequenti lockdown, il maggior tempo passato in casa e la socialità sostanzialmente ridotta hanno influito in maniera importante sul modo in cui ci rapportiamo ai videogame, ed è chiaro che questa tendenza non ha semplicemente moltiplicato le vendite dei giochi, bensì ha creato una maggiore aspettativa nei confronti delle nuove console.

Contemporaneamente, l'impossibilità di recarsi in giro per fare compere ha dato la mazzata finale ai retailer tradizionali e accelerato in maniera sostanziale il passaggio al digitale che pure sembrava ormai inevitabile, ma che senza pandemia avrebbe impiegato ancora qualche anno a concretizzarsi.

In tal senso, PS5 Digital Edition e Xbox Series S potrebbero rivelarsi le scelte più intelligenti e convenienti in ottica futura, prive come sono di lettore disco: un'arma in più nell'arsenale di Sony e Microsoft, ormai da anni determinate a vendere direttamente i propri prodotti e a tagliare in questo modo le quote attualmente destinate a packaging, distributori e rivenditori.

Vada come vada, se la disponibilità di PS5 e Xbox Series X|S tornerà finalmente a una situazione di normalità sarà bello ragionare sul futuro e sulle potenzialità di entrambe le piattaforme con la consapevolezza, stavolta, di parlare a un pubblico certamente più vasto rispetto ai pochi fortunati del day one.