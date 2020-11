Xbox Series X|S, lancio più grande nella storia Xbox, primi dati da Microsoft

Xbox Series X e Series S sono protagoniste del più grande lancio nella storia di Xbox, come ribadisce Microsoft in un nuovo post sul blog ufficiale Xbox Wire, che riporta anche i primi dati dell'evento.

Sempre senza menzionare dati di vendita relativi alle console, un po' perché è effettivamente troppo presto per tirare delle somme e un po' perché Microsoft ha intenzione di mantenere il tradizionale riserbo su questo argomento, arrivano comunque alcuni dettagli in più sul lancio più grande della storia di Xbox, come era già stato annunciato ieri da Phil Spencer.

Prima di tutto i ringraziamenti: la compagnia ringrazia tutti gli acquirenti e gli utenti per il grande supporto dimostrato, anche attraverso i partecipanti ai vari eventi che si sono svolti in 40 paesi in tutto il mondo. Per quanto riguarda i dati, si tratta di cose ancora piuttosto vaghe ma indicative del successo riscosso già nelle prime ore da Xbox Series X e Series S.

Nella fattispecie, questi sono i record registrati: