Xbox Series X: Shuhei Yoshida di Sony mostra la sua su Twitter, Microsoft ricambia

Xbox Series X è uscita ieri in tutto il mondo e a quanto pare Shuhei Yoshida, celebre executive Sony ex-capo dei Worldwide Studios, ne ha una sulla propria scrivania, come ha mostrato su Twitter scatenando subito la risposta cordiale dell'account Xbox ufficiale che ha ricambiato sostenendo di aspettare PS5.

Con un lancio delle due console rivali così ravvicinato non poteva mancare il tradizionale scambio di cortesie tra concorrenti, in questo caso però con un post ben più ancorato alla realtà quotidiana rispetto ai soliti messaggi istituzionali da parte delle compagnie.

Yoshida ha dimostrato di essere un tipo alquanto alla mano e anche un giocatore appassionato, dunque invece di affidarsi a un messaggino formale ha pubblicato una foto di quella che sembra essere una scrivania (alquanto affollata, a dire il vero) con sopra una Xbox Series X accesa proprio accanto a una PS4 Pro.

"C'è un nuovo amico nella mia stanza", ha affermato Yoshida a corredo della foto, facendo capire che si tratti della sua console personale, sebbene non sia chiaro se la foto sia scattata in un ufficio o in casa. In risposta, l'account Xbox ha riferito di "fare spazio per un nuovo amico in arrivo giovedì", riferendosi ovviamente a PS5 e al suo giorno di lancio, fissato per domani 12 novembre 2020.

Da notare che, interagendo con altri utenti, Yoshida ha affermato di aver giocato prima di tutto a "Ori", probabilmente a Ori and the Will of the Wisps come primo gioco provato su Xbox Series X, subito dopo aver effettuato l'installazione iniziale della console.