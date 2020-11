PS5: oggi la maratona Twitch in preparazione al lancio della next gen Sony su Multiplayer.it!

PS5 è ormai alle porte: con l'uscita fissata per il 19 novembre in Italia ma con i giochi in arrivo domani, siamo praticamente alla vigilia del lancio ufficiale della next gen targata Sony e Multiplayer.it ha deciso di dedicarle un'altra giornata con una maratona speciale su Twitch.

Si parte presto, questa volta: dalle ore 11:00 di oggi, 11 novembre, sul canale Twitch di Multiplayer.it partiamo subito con un bel po' di chiacchiere su PS5 e di gameplay assortiti, tratti dai giochi già disponibili in redazione.

In particolare, ampio spazio sarà riservato alle sessioni di gameplay, con la possibilità di vedere un bel po' di cose nuove su titoli noti o meno, a partire da Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Sackboy: A Big Adventure ma comprendendo anche titoli che si sono visti meno finora ma attesissimi come Demon's Souls e vari altri. Per saperne di più, non dovete fare altro che sintonizzarvi su Twitch insieme a noi a partire dalle ore 11:00 di questa mattina.

Appuntamento dunque a partire dalle ore 11:00 di oggi, mercoledì 11 novembre 2020, sul nostro canale Twitch per la maratona dedicata a PS5 in attesa del lancio ufficiale della next gen Sony.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!