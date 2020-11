MediaWorld festeggia il Single's Day con un super sconto su tutto solo per oggi

MediaWorld ha deciso di festeggiare il Single's Day, ovvero la giornata dedicata ai single che ricade l'11 novembre, con un super sconto del 22% valido solo per oggi su tutto il catalogo della catena di rivenditori, o quasi.

Ricordiamo che, contemporaneamente, è attivo anche il black friday in anticipo di MediaWorld, dunque c'è veramente una grande quantità di sconti attualmente disponibili sul sito: l'iniziativa Single's Day è valida online fino alle ore 23:59 di oggi e fino ad esaurimento scorte, dunque se siete interessati dovete affrettarvi.

Da notare che, come da regolamento, la promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili on-line ad esclusione di vari prodotti già in promozione per il Black Friday, tutti i nuovi modelli iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini ed iPhone Pro Max in tutte le versioni di capacità di memoria e di colore, vari altri prodotti Apple e i prodotti rientranti nella promozione Samsung Members, oltre a Dyson Airwrap, abbonamenti, prevendite e prenotazioni varie (dunque Xbox Series X e PS5 sono probabilmente escluse dallo sconto).

Al di là di queste limitazioni, ci sono comunque un sacco di prodotti da prendere in considerazione: contate che lo sconto del 22% viene applicato al carrello, dunque non è visibile direttamente sulle varie pagine dei prodotti, dovete trovare quello che volete e inserirlo nel carrello per verificare poi lo sconto applicato al momento dell'acquisto.

Vi rimandiamo dunque al sito ufficiale MediaWorld per tutto il regolamento e per trovare i prodotti all'interno dell'offerta, valida solo per oggi, 11 novembre, fino alle 23:59.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.