MadiaWorld anticipa il Black Friday con sconti su giochi, controller e iPhone

Da MediaWorld il Black Friday è cominciato in anticipo. Da oggi fino al 18 novembre 2020 la catena ha varato l'iniziativa Black Friiiiiday, con sconti e saldi davvero interessanti. Per esempio ci sono anche iPhone, cuffie e televisori in forte saldo. C'è anche la possibilità di prenotare ancora Xbox Serie S. Acquistando una console di nuova generazione di Microsoft si potrà usufruire di uno sconto su Xbox Game Pass e sui nuovi controller.

iPhone 11 64GB è disponibile in varie colorazioni ed è messo in vendita a 629 euro. Si potrebbe anche abbinare le Airpods Pro, disponibili a 214,99 euro.

Tra i televisori segnaliamo un Sony OLED KD55A8 a 1399 euro. Un prezzo non popolare, ma competitivo per questo genere di pannello del 2020, con Andorid TV integrata, Dolby Atmos e già calibrato per Netflix.

Tra i videogiochi segnaliamo la possibilità di prenotare Xbox Series S, la console di nuova generazione di Microsoft in uscita domani. Nintendo Switch a 359 euro e la sua versione Lite in più colorazioni a 259 euro. Il vantaggio è che all'interno c'è un gioco a scelta tra Pokemon Spada, Pokémon Scudo, Paper Mario: The Origami King, Animal Crossing: New Horizons, The Legend of Zelda: Link's Awakening, New Super Mario Bros U. Deluxe, Super Mario 3D All-Stars o Mario Kart 8 Deluxe.

Come dicevamo in apertura della news, i controller di Xbox Series X e S hanno il 20%, mentre c'è 40% di sconto sull'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate se acquistati insieme a una console Xbox Series X o Xbox Series S.

Ci sono anche le cuffie Sony Platinum Wireless per PS4 a 99.99 euro invece di 179.99 euro. Nella lista ci sono anche PC, auricolari Beats, altri telefoni e elettrodomestici. Per trovare tutto consigliamo di andare a questo indirizzo.

