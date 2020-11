Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition è ancora previsto nel 2020

Il PEGI, l'organismo europeo preposto a classificare i giochi, ha appena registrato Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition per Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Il gioco, nonostante sia sparito dai radar per diverse settimane, è ancora previsto per la fine del 2020. Ah, è stato classificato PEGI 12.

La Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition include il gioco originale e i due DLC usciti successivamente, ovvero Knives Chau e Wallace Wells. Sin dall'annuncio per Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia si sapeva che il gioco sarebbe arrivato nel 2020, anche se non si è mai saputa una data ufficiale. Prima era "autunno", mentre adesso il PEGI ha posticipato di qualche settimana a "vacanze 2020", ovvero a ridosso della fine dell'anno.

Il gioco, oltretutto, ha ottenuto una classificazione PEGI 12 per la "violenza moderata e l'uso di parolacce. Per questo motivo non è adatto a persone con meno di 12 anni." Una classificazione poco sorprendente, visto il film del 2010 con Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead.

Nel caso in cui vogliate dare un'occhiata alla recensione dell'originale per PS3, vi consigliamo di andare a questo indirizzo. Parliamo di un gioco dedicato a tutti i nostalgici con grafica e sonoro pregiatissimi.

Cosa fate, voi lo aspettate con ansia?