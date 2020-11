DOOM: i feedback aptici del DualSense di PS5 suonano e1m1

Mennenth è utente molto creativo, oltre che piuttosto bravo in quello che fa. La sua ultima idea è stata quella di utilizzare i feedback aptici del DualSense di PS5 per suonare della musica. In questo caso è riuscito a riprodurre in maniera molto convincente la traccia e1m1 di DOOM, il divertente shooter del 2016.

Nel video postato qui sopra potete vedere dal vivo questo piccolo miracolo. Il controller, ovviamente, è stato collegato ad un PC, che a sua volta è stato utilizzato per lanciare un programma in grado di produrre delle vibrazioni dal gamepad.

Grazie alla precisione dei feedback aptici del DualSense, infatti, Mennenth è riuscito a coordinare i motori del controller con l'audio, così da "convertire" facilmente un suono in una vibrazione di pari intensità. Poi è bastata una scatola per produrre dell'amplificazione passiva e il gioco è letteralmente fatto.

Un'applicazione dei feedback aptici davvero originale, che potrebbe essere facilmente ripresa e arricchita anche da degli studi di sviluppo ufficiali, magari all'interno di giochi musicali. Ma è una funzione che potrebbe persino avere un ruolo fondamentale per coinvolgere maggiormente le persone con difficoltà all'udito, o per creare esperienze in adatte ai non vedenti.

In altre parole i DualSense non sono ancora usciti, ma davanti a loro già mostrano un'infinità di possibili utilizzi e potenzialità.