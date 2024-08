Doom e Doom 2 tornano con una nuova Enhanced Edition, con contenuti inediti e migliorie grafiche

Considerando che la pagina (la trovate qui ) è unica per ambo i giochi, è probabile che entrambi saranno inclusi in unico pacchetto che includerà Doom, Doom 2 e un Deathmatch pack con 25 mappe e sei episodi bonus, per un totale di 187 mappe di missioni e 43 mappe per il Deathmatch .

Le altre novità

Abbiamo accennato a sei episodi bonus. Saranno "TNT: Evilution", "The Plutonia Experiment", "Master Levels for Doom 2", "No Rest for the Living" e "Legacy of Rust". Quest'ultimo, stando alla descrizione, è "un nuovo episodio nato da una collaborazione tra id Software, Nightdive Studios e MachineGames" con "nuovi demoni e armi, 16 mappe in due sezioni da 8 mappe".

Oltre ai contenuti aggiuntivi, non mancheranno una serie di nuovi miglioramenti. Tra questi citiamo il deathmatch online con crossplay e la modalità Co-op fino a 16 giocatori, supporto alle mod tramite un browser di mod integrato, risoluzione fino a 4K con prestazioni in multithreading migliorate, opzioni di accessibilità aggiuntive, nuove lingue supportate.

A ciò si aggiunge una resa grafica migliorata, supporto ai controller moderni, ruota delle armi per cambi più veloci, comandi con mouse e tastiera migliorati, deathmatch e co-op in locale fino a quattro giocatori e una colonna sonora restaurata usando l'hardware originale.

Al momento non conosciamo il prezzo consigliato per questa riedizione, che siamo sicuri farà gola a molti fan della serie id Software e Bethesda.