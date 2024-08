Il film di Borderlands ha un 3% su RottenTomatoes, con una singola recensione positiva o quasi

Il film di Borderlands non è un successo, perlomeno per quanto riguarda la reazione della critica. Certo, non è l'unico metro di giudizio visto che alle volte il pubblico sorprende con il proprio apprezzamento verso certe opere e a livello di puri guadagni tutte le parti in causa si rivelano soddisfatte.

Tutte recensioni negative per Borderlands, tratte una

Il voto attuale di RottenTomatoes è ovviamente temporaneo, in quanto arriveranno altri voti nel corso dei prossimi giorni. Al momento si contano comunque un buon numero di valutazioni, ovvero 33, che ci permettono di considerare il voto un discreto indicato della qualità del film.

Tutte le recensioni per ora disponibili sono negative, tranne una, realizzata da Grace Randolph e pubblicata su YouTube. La content creator afferma "Non ho mai giocato ai giochi, ma mi ha entusiasmato il fatto che la Blanchett abbia recitato in un film come questo - e che abbia fatto un ottimo lavoro! Avrei preferito che la sceneggiatura fosse stata adattata un po' meglio alla sua età. I fan della Blanchett apprezzeranno questo film, ma non sono sicura di tutti gli altri."

Non si tratta quindi esattamente di una recensione particolarmente entusiasmante e, nei commenti di YouTube, viene sottolineato come il grosso del video non sia realmente dedicato alla recensione quanto più a vari tipi di approfondimenti. Randolph afferma anche che se vi è piaciuto il film Uncharted, vi piacerà anche Borderlands. Il film di Sony ha un punteggio della critica pari al 40%, ma perlomeno ha un 90% tra i fan. Bisognerà vedere se anche con il film di Gearbox vi sarà un grande stacco tra le due parti.

Anche Multiplayer.it ha pubblicato la recensione di Borderlands con un giudizio finale tutt'altro che positivo.