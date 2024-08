Agli attori della serie TV Like a Dragon: Yakuza è stato proibito di giocare i videogiochi

Prime Video continua a inseguire gli adattamenti videoludici per le proprie produzioni televisive. Dopo il successo di Fallout, la compagnia di Amazon tenterà un secondo colpo con Like a Dragon: Yakuza , un adattamento live-action della saga videoludica nota ora come Like a Dragon e un tempo come Yakuza (solo in occidente).

La spiegazione degli attori di Like a Dragon: Yakuza

"Conosco questi giochi, tutti nel mondo li conoscono", ha detto Takeuchi a GamesRadar. "Ma non li ho mai giocati. Mi piacerebbe provarli, ma [il team creativo dello show] ha dovuto fermarmi perché volevano - per il personaggio della sceneggiatura - esplorare la sua storia da zero. Per questo ho deciso di non giocare". Non si tratta di una scelta strana, ma al contrario è la norma in questo tipo di produzioni: anche nel caso di The Last of Us è stato lo stesso.

Ryoma Takeuchi, l'attore che interpreterà Kazuma Kiryu

"Sicuramente conoscevo molto bene la proprietà, ma non mi ero reso conto che il franchise fosse così grande a livello globale. Abbiamo deciso di fare la nostra versione, di rivivere i personaggi, di prendere i loro elementi spirituali e di incarnarli per conto nostro. C'era una linea chiara che volevamo tracciare, ma tutto quello che c'era alla base era il rispetto".

Ricordiamo che Takeuchi interpreterà il personaggio principale della serie, Kazuma Kiryu, mentre Kaku interpreterà il suo amico d'infanzia, Akira Nishikiyama. La serie è ispirata al primo videogioco, ma racconta la storia in modo diverso, mettendo anche da parte le componenti meno serie in favore di un approccio più realistico.

Like a Dragon: Yakuza debutterà su Prime Video il 24 ottobre. Vi lasciamo infine al primo trailer della serie TV.